Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20. Идет регистрация
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Орлов: знаете, кто теперь «Зениту» помогает? «Сочи» и «Спартак»!

Орлов: знаете, кто теперь «Зениту» помогает? «Сочи» и «Спартак»!
Футбол / РПЛ 0

Спортивный комментатор Геннадий Орлов оценил шансы «Зенита» стать чемпионом Российской Премьер-Лиги в нынешнем сезоне.

«Сейчас надо порадоваться за «Зенит», который вышел на пик формы и показал в рамках РПЛ замечательный футбол. В игре с «Уралом» была феерия голов, на любой вкус. После этого матча у болельщиков хорошее настроение. Отрыв — девять очков.

Знаете, кто теперь «Зениту» помогает? «Сочи» и «Спартак»! Московский клуб набирает ход и будет отнимать очки у конкурентов «Зенита» — в этом нет сомнений. То же самое сделал «Сочи», обыгравший «Краснодар».

Теперь у «Зенита» хороший задел. Когда возобновится чемпионат — никто не знает, но дай бог, чтобы это случилось скорее», — сказал Орлов в новом видео на своём канале в YouTube.

Турнирная таблица РПЛ сезона-2019/2020.

Орлов: пришёл коронавирус, доллар скачет, и говорят — надо менять Конституцию. Почему?
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020