Орлов: знаете, кто теперь «Зениту» помогает? «Сочи» и «Спартак»!

Спортивный комментатор Геннадий Орлов оценил шансы «Зенита» стать чемпионом Российской Премьер-Лиги в нынешнем сезоне.

«Сейчас надо порадоваться за «Зенит», который вышел на пик формы и показал в рамках РПЛ замечательный футбол. В игре с «Уралом» была феерия голов, на любой вкус. После этого матча у болельщиков хорошее настроение. Отрыв — девять очков.

Знаете, кто теперь «Зениту» помогает? «Сочи» и «Спартак»! Московский клуб набирает ход и будет отнимать очки у конкурентов «Зенита» — в этом нет сомнений. То же самое сделал «Сочи», обыгравший «Краснодар».

Теперь у «Зенита» хороший задел. Когда возобновится чемпионат — никто не знает, но дай бог, чтобы это случилось скорее», — сказал Орлов в новом видео на своём канале в YouTube.

Турнирная таблица РПЛ сезона-2019/2020.