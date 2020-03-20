Орлов: пришёл коронавирус, доллар скачет, и говорят — надо менять Конституцию. Почему?

Спортивный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал ситуацию с коронавирусом, из-за которого в России и в других странах массово переносят и отменяют спортивные мероприятия.
«Чем ещё в такое время создать человеку настроение и оптимизм? Спортом. Главное, чтобы была жизнь, и любой показанный матч демонстрирует, что есть жизнь.
Очень сильны пессимистические настроения в обществе. Тут не только коронавирус, но и скачущий доллар, вместе с евро убегающий от рубля, и неожиданно придуманное голосование. Говорят, надо менять Конституцию. Почему? Никто не даёт нам понять, зачем это надо. Никто не объясняет. Какие-то решения принимают — а почему? Миллион вопросов. Казалось бы, СМИ, особенно государственные, должны рассказывать, какие мотивы.
Народу остаётся одно — заняться физической культурой, гулять, ну и читать книжки, самообразовываться. То есть уйти в себя, чтобы как-то обезопасить себя от влияния внешних факторов, именуемых вирусами.
Сейчас рекомендуют людям, кому за 60 лет, не ходить в бары и рестораны. Что это такое? Что это за объявление? Понятно, что пожилые люди должны оберегаться, но это же права человека. Пусть сам решает, идти ему или не идти. Лучше уж помогайте медициной», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Санкт-Петербурге».
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