Сестра полузащитника «Вероны» погибла в результате перестрелки
Сестра полузащитника «Вероны» Эммануэля Агьеманга-Баду погибла в результате перестрелки, сообщает Goal.com.
На данный момент мотивы неизвестны. Итальянские правоохранительные органы ведут расследование.
Трагедия произошла в ганском городе Берекум в четверг. «Верона» уже направила соболезнования футболисту.
«Верона» выражает чувства глубочайшего соболезнования и самой сердечной близости к Эммануэлю Баду в связи с кончиной в трагических обстоятельствах его сестры Хагар», — говорится в «твиттере» клуба.
На данный момент «Верона» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 35 очков. От зоны еврокубков команду отделяет 4 очка. В нынешнем сезоне Серии A Баду провёл 4 матча и не отметился результативными действиями.
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