Сестра полузащитника «Вероны» погибла в результате перестрелки

Сестра полузащитника «Вероны» Эммануэля Агьеманга-Баду погибла в результате перестрелки, сообщает Goal.com.

На данный момент мотивы неизвестны. Итальянские правоохранительные органы ведут расследование.

Трагедия произошла в ганском городе Берекум в четверг. «Верона» уже направила соболезнования футболисту.

«Верона» выражает чувства глубочайшего соболезнования и самой сердечной близости к Эммануэлю Баду в связи с кончиной в трагических обстоятельствах его сестры Хагар», — говорится в «твиттере» клуба.

На данный момент «Верона» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 35 очков. От зоны еврокубков команду отделяет 4 очка. В нынешнем сезоне Серии A Баду провёл 4 матча и не отметился результативными действиями.