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«Интер» и «Милан» поспорят с «Челси» за голкипера «Удинезе» Муссо

«Интер» и «Милан» поспорят с «Челси» за голкипера «Удинезе» Муссо
Футбол / Англия 0

Вратарь «Удинезе» Хуан Муссо продолжает привлекать к себе внимание ведущих европейских клубов. Как сообщает Calcio Mercato, на этот раз в услугах 25-летнего аргентинца заинтересованы «Интер» и «Милан».

«Вне всяких сомнений, Муссо является одним из лучших голкиперов Серии А. Подтверждать какие-либо контакты с другими клубами было бы сегодня безответственно. Но мы должны признать, что несколько команд из разных лиг внимательно следят за ним. Очевидно, ему суждено стать вратарём большой европейской команды», — заявил агент Муссо Висенте Монтеса.

Ранее СМИ сообщали о желании подписать контракт с Муссо со стороны лондонского «Челси». По слухам, главный тренер британского клуба Фрэнк Лэмпард недоволен игрой нынешнего основного вратаря комады Кепы Аррисабалаги.

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