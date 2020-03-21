Поцелуй Марадоны, «гладиатор» в рекламе и масса трофеев. Яркие фото карьеры Роналдиньо

Сегодня, 21 марта, исполняется 40 лет одному из легендарных футболистов в истории мирового футбола — Роналдиньо.

Наибольшую известность уроженец Порту-Алегри получил, выступая за «Барселону». В составе каталонцев он в 2005 году стал обладателем «Золотого мяча» как лучший игрок планеты. Помимо «Барселоны» Роналдиньо известен в Европе по выступлениям за «Пари Сен-Жермен» и «Милан». В ходе карьеры он защищал цвета «Гремио», «Фламенго», «Атлетико Минейро», «Керетаро» и «Флуминенсе».

В настоящее время легендарный футболист находится в парагвайской тюрьме. Напомним, Роналдиньо и его брат Роберто де Ассис Морейра предъявили поддельные паспорта в аэропорту Асунсьона. 5 марта генеральный прокурор Парагвая выписал ордер на арест бразильца, но на следующий день экс-футболист был освобождён из-под стражи. Однако спустя несколько часов Роналдиньо вновь арестовали по запросу генпрокуратуры. Позже суд принял решение продлить арест Роналдиньо до 6 месяцев.

Лучшие кадры карьеры Роналдиньо – в нашей фотоподборке.