Кудряшов: «Сочи» — это уже пройденный период. Думаю только об «Антальяспоре»

Защитник «Антальяспора» и национальной команды России Фёдор Кудряшов рассказал о ситуации с коронавирусом в Турции и поделился своим мнением о возможном возвращении в «Сочи».

«Карантин в Анталье есть. Все торговые центры, рестораны, кафе закрыты. Некоторые люди семьями остаются дома, но многие гуляют. Да, это затронуло всех, но здесь нет случаев заражения, тем не менее люди стараются соблюдать установленные правила. Единственное, нам в клубе запретили уезжать не только в другие страны, но и в соседние города.

Не хотел бы оказаться сейчас в «Сочи»? Рад за «Сочи», за ребят, кто остался в команде. Практически вся команда осталась. Но это уже период, который прошёл, и я думаю только об игре в нынешней команде», — сказал Кудряшов в эфире программы «Все на Матч!».

Напомним, Фёдор выступал за «Сочи» с июля по декабрь 2019 года.