Ещё один игрок «Айнтрахта» заразился коронавирусом

Франкфуртский «Айнтрахт» сообщил о втором случае заражения коронавирусом в команде.
«Результаты первой серии тестов на коронавирус готовы. 23 теста дали отрицательный результат на COVID-19, ещё один — положительный. В ближайшие дни будут озвучены остальные результаты», — сообщает «Айнтрахт» на своей странице в «Твиттере».
20 марта «Айнтрахте» сообщили о первом случае заражения коронавирусом. После того, как игрок, имя которого не называлось, пожаловался на недомогание и типичные симптомы болезни, был проведён тест, который дал положительный результат. Вся команда, а также персонал и некоторые сотрудники клуба отправились на обязательный 14-дневный карантин.
Напомним, пандемия коронавируса была объявлена 11 марта. Впервые же ранее неведомая форма заболевания была зарегистрирована в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). По последним данным, в мире зафиксировано более 300 тыс. случаев заражения. Зарегистрировано более 12 тыс. смертей.
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