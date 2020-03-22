Попович: в России коронавируса не боюсь, а вот в Европе происходит что-то страшное

Бывший полузащитник «Оренбурга» Денис Попович, перешедший в зимнее трансферное окно в «Крылья Советов» в качестве свободного агента, рассказал о своём дебюте за самарский клуб, а также прокомментировал ситуацию с пандемией коронавируса.

«Ожидал ли такого результативного старта в Российской Премьер-Лиге, забив 2 мяча в 3 матчах? Я старался. Но не ставил цель обязательно забить. А вообще очень счастлив и надеюсь, что голы в моем исполнении ещё будут. На днях где-то прочитал, что мне удалось заменить Александра Соболева, перешедшего в «Спартак». (Смеётся.) Приятно, конечно, но это не совсем так — он нападающий, а я полузащитник. Разница-то большая. В Самаре Саша много забивал, и я буду рад, если он продолжит в том же духе и в Москве. Ещё желаю ему удачи, как и любому другому игроку.

Боюсь ли коронавируса? Здесь, в России, нет. А вот в Европе, в том числе у нас в Словении, происходит что-то страшное. Все учреждения закрыли, дети не ходят в школу, магазины открыты только по шесть-восемь часов в сутки. Я постоянно на связи с папой, мамой, сестрой — конечно, переживаю за них. А у меня, повторяю, с этим проблем нет. В команде никаких ограничений до приостановки чемпионата не было», — сказал Попович в интервью Sportbox.

За самарские «Крылья» Попович принял участие в 3 матчах, в которых отметился 2 голами. Всего в РПЛ он провёл 33 матча, забив 6 голов и отдав 6 результативных передач. В 30 матчах ФНЛ в сезоне-2017/2018 он забил 10 мячей и отдал 6 голевых передач.