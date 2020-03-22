Фирмино продемонстрировал мастерство владения мячом, сидя на полу

28-летний бразильский нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино в своём «инстаграме» продемонстировал несколько приёмов из футбольного «фристайла», набивая мяч, сидя на полу, при этом перекидывая мяч через другую ногу во время полёта мяча.

Видео доступно на «Чемпионате».

В текущем сезоне Фирмино провёл 43 матча за «Ливерпуль» во всех турнирах, отметившись 11 забитыми мячами и отдав 12 результативных передач. Его контракт с мерсисайдцами рассчитан до лета 2023 года.

Фирмино перешёл в «Ливерпуль» летом 2015 года из немецкого «Хоффенхайма» за € 41 млн. На данный момент известный портал Transfermakrt.de оценивает бразильца в € 90 млн.