«Бавария» хочет выкупить у «Интера» Перишича
«Бавария» готова выкупить у миланского «Интера» хорватского полузащитника Ивана Перишича, выступающего за мюнхенский клуб на правах аренды, однако хочет снизить сумму трансфера с € 20 млн, сообщает в «Твиттере» журналист Николо Скира.
Сейчас клубы ведут переговоры и пытаются найти устраивающее всех решение. В текущем роызыгрыше Бундеслиги Перишич провёл за «Баварию» 15 матчей, забил четыре мяча и отдал четыре голевые передачи.
Хорват выступает за «Баварию» с 13 августа 2019 года. Ранее, помимо «Интера», Перишич также играл за французский «Сошо», бельгийские «Руселаре» и «Брюгге», а также немецкий «Вольфсбург». В составе сборной Хорватии в 2018 году вышел в финал чемпионата мира, проходившего в России.
«Интер», «Арсенал» и «Ливерпуль» интересуются защитником «Айнтрахта»
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