«Интер», «Арсенал» и «Ливерпуль» интересуются защитником «Айнтрахта»

Английские «Ливерпуль» и «Арсенал», испанские «Валенсия» и «Севилья», а также итальянские «Интер» и «Милан» хотят подписать контракт с французским защитником франкфуртского «Айнтрахта» Эваном Ндикой, сообщает Sky Sports.

Его действующий контракт с «Айнтрахтом» истекает 2023 году, по оценке Transfermarkt сумма его трансфера составляет € 25 млн. В текущем розыгрыше Бундеслиги 20-летний Ндика провёл за «Айнтрахт» 15 матчей, в которых получил две жёлтые карточки.

Ндика перешёл в немецкий клуб из французского «Осера» в июле 2018 года, подписав контракт на пять лет. 25 августа 2018 года дебютировал в Бундеслиге в поединке c «Фрайбургом», выйдя в стартовом составе и проведя на поле весь матч. Является игроком молодёжной сборной Франции.