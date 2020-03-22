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Футбол сегодня: матчи проходят в чемпионате Беларуси

Футбол сегодня: матчи проходят в чемпионате Беларуси
Футбол / Прочие турниры 0

Из-за угрозы распространения коронавируса большинство футбольных турниров по всему миру было остановлено. Однако в Беларуси матчи ещё проходят.

Сегодня, 22 марта, состоятся две встречи в Высшей лиге чемпионата Беларуси. В матче 1-го тура «Слуцк» примет клуб «Славия-Мозырь» (начало — в 14:00 мск), а «Белшина» сыграет с «Минском» (16:00 мск).

Российская Премьер-Лига и все остальные турниры под эгидой РФС остановлены до 10 апреля, английская Премьер-лига – до 30-го, испанская Ла Лига – до 5-го, итальянская Серия А – до 3-го, немецкая Бундеслига – до 2 апреля, французская Лига 1 – на неопределённый срок, Лига чемпионов и Лига Европы – на неопределённый срок (финалы турниров могут пройти в конце июня). Евро-2020 пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021 года.

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