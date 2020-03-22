«Барселона» интересуется защитником «Манчестер Сити» Лапортом
«Барселона» заинтересована в трансфере защитника «Манчестер Сити» Эмерика Лапорта. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
По данным источника, в каталонском клубе предполагают, что Лапорт захочет покинуть клуб из-за отстранения «горожан» на два года от участия в еврокубках.
Лапорт пропустил около полугода из-за травмы подколенного сухожилия, поэтому в нынешнем сезоне провёл в составе «Манчестер Сити» всего 8 матчей. В конце февраля 25-летний защитник получил повреждение задней поверхности бедра. По оценке портала Transfermarkt, стоимость француза составляет € 75 млн.
Лапорт перешёл в «Манчестер Сити» из «Атлетика» в январе 2018 года. Нынешнее соглашение игрока с клубом рассчитано до 30 июня 2025 года.
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