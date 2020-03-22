Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20. Идет регистрация
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Барселона» интересуется защитником «Манчестер Сити» Лапортом

«Барселона» интересуется защитником «Манчестер Сити» Лапортом
Футбол / Англия 0

«Барселона» заинтересована в трансфере защитника «Манчестер Сити» Эмерика Лапорта. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, в каталонском клубе предполагают, что Лапорт захочет покинуть клуб из-за отстранения «горожан» на два года от участия в еврокубках.

Лапорт пропустил около полугода из-за травмы подколенного сухожилия, поэтому в нынешнем сезоне провёл в составе «Манчестер Сити» всего 8 матчей. В конце февраля 25-летний защитник получил повреждение задней поверхности бедра. По оценке портала Transfermarkt, стоимость француза составляет € 75 млн.

Лапорт перешёл в «Манчестер Сити» из «Атлетика» в январе 2018 года. Нынешнее соглашение игрока с клубом рассчитано до 30 июня 2025 года.

«Барселона» поборется с «Наполи» за Бога
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020