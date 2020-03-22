Легендарный вратарь Игита — о карантине: если тебе говорят «не выходи», не выходи!

Бывший голкипер сборной Колумбии Рене Игита призвал людей не нарушать режим самоизоляции в условиях пандемии коронавируса.



«Сегодня многие прислали мне это фото. Если эта фотография используется для информирования, я тоже буду ею пользоваться. Здоровье должно быть на первом месте. Если можете заниматься делами дома, не выходите», — написал Игита и опубликовал фото, на котором написано: «Если тебе говорят „не выходи“, не выходи!».

Фото можно посмотреть на странице Рене Игита в «Твиттере».

Игита — настоящая легенда футбола. Несмотря на то что был вратарём, ему удалось забить более 40 голов. Кроме того, Рене изобрёл «удара скорпиона». А ещё он запомнился рядом смешных ошибок при выходе из штрафной.

Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в городе Ухане (провинция Хубэй, Китай). Вирусом заразилось более 300 тысяч человек в мире. Число погибших превысило уже 11 тысяч. Ранее из-за угрозы распространения коронавируса были приостановлены ведущие спортивные турниры.