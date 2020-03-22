Фанаты «Динамо» Загреб помогали эвакуировать одну из городских больниц после землетрясения
Участники одного из фанатских объединений «Динамо» Загреб приняли активное участие в эвакуации одной из городских больниц после землетрясения, которое произошло сегодня, 22 марта, в хорватской столице. Подземные толчки магнитудой 5,4 начались в 06:23 по местному времени.
Посмотреть фотографии можно по ссылке.
По предварительным данным, погибших нет, однако несколько человек получили серьёзные травмы. Из-за разрушения зданий и построек на улицах Загреба образовались завалы.
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