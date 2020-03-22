Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20. Идет регистрация
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Фанаты «Динамо» Загреб помогали эвакуировать одну из городских больниц после землетрясения

Фанаты «Динамо» Загреб помогали эвакуировать одну из городских больниц после землетрясения
Футбол / Прочие турниры 0

Участники одного из фанатских объединений «Динамо» Загреб приняли активное участие в эвакуации одной из городских больниц после землетрясения, которое произошло сегодня, 22 марта, в хорватской столице. Подземные толчки магнитудой 5,4 начались в 06:23 по местному времени.

Посмотреть фотографии можно по ссылке.

По предварительным данным, погибших нет, однако несколько человек получили серьёзные травмы. Из-за разрушения зданий и построек на улицах Загреба образовались завалы.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020