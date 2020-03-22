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Черчесов: надеемся, что Сафонов с Максименко будут продолжать прогрессировать и расти

Черчесов: надеемся, что Сафонов с Максименко будут продолжать прогрессировать и расти
Футбол / Сборная России 0

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о том, кто может стать первым номером команды на чемпионате Европы.

«9 игр в отборочном цикле провёл Гильерме. Можно его считать номером один? А вдруг у него произойдёт ангина перед игрой? Что нам, теперь не играть? Мы всё время отсматриваем кандидатов. Единственный футболист, который был вызван и сразу сыграл, это Ахметов. Нужно же ещё вписаться в коллектив.

Статистика может лукавить. Тот же Гильерме пропускал от «Ювентуса». Некоторые вратари даже не мечтали об игре с «Ювентусом». Опыт тоже очень важен. Надеемся, что те же Сафонов с Максименко будут продолжать прогрессировать и расти как на дрожжах. Мы всех оцениваем и чётко говорим, почему того или иного нет. Мы никогда мимо не проходим», — сказал Черчесов в эфире телеканала «Матч ТВ».

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