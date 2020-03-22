Черчесов — о переносе Евро: разочарование — неправильное слово. Это не трагедия

Главный тренер национальной команды России Станислав Черчесов высказался о переносе чемпионата Европы на 2021 год.

«Мы знаем, что рабочая группа встречалась, обсуждала. Александер Чеферин (президент УЕФА. — Прим. «Чемпионата») выступил, объяснил ситуацию, какие могут быть варианты, какие планы. Потом несколько федераций выступили. Мы их послушали и решили, что до 30 июня надо закончить все чемпионаты. Наш июньский сбор с 1-го по 9-е должен состояться. И мартовские матчи должны перенести на июнь. Но пока мы не знаем, насколько это всё получится.

Разочарование — неправильное слово. Перенос Евро — это не трагедия. Весь план у нас был готов, даже на мартовский сбор. Конечно, хотелось бы, чтобы сбор был. Конечный вариант: зачем выдёргивать игроков, если игр не будет? Только селекционный сбор провести. Недельку бы поработали и разъехались. Но нам не дали это сделать.

Наша задача — делать команду. Первый вопрос: есть возрастные игроки, для которых год будет большим сроком. Зато за год молодые игроки могут стать мускулистее. Тех игроков, которые добывали путёвку, нужно подвести в оптимальной форме к турниру. Тренерскому штабу тоже нельзя терять форму. Тот контакт, что есть с футболистами, не должен прерываться», — сказал Черчесов в эфире телеканала «Матч ТВ».