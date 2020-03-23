Зинченко: есть знакомые, симптомы которых пугают

Украинский защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко рассказал о карантине из-за пандемии коронавируса.

«Слава Богу, с моими близкими и моим окружением все в порядке. Но есть знакомые, симптомы которых пугают. Хочу, пользуясь случаем, обратиться ко всем людям: соблюдайте правила карантина. Мы столкнулись с таким сложным вирусом и переживаем непростой период. Нужно соблюдать правила, сидеть дома и просто пережить эту историю.

Свободного времени столько много, что я уже скоро завою в этих четырёх стенах. Конечно, поддерживаю форму, насколько могу. Сегодня гулял в парке, два раза в неделю стараюсь выходить прогуливаться или сходить в супермаркет.

Тест на коронавирус будут делать только тогда, когда появятся какие-либо симптомы. Доктор каждое утро опрашивает игроков и если вдруг у кого-то появляются симптомы, сразу же будут проведены все необходимые процедуры», — сказал Зинченко в программе «Великий футбол».