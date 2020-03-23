Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20. Идет регистрация
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Источник: в системе «Барселоны» зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

Источник: в системе «Барселоны» зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
Футбол / Испания 0

В системе «Барселоны» зафиксировали первый случай заражения коронавирусом, сообщает Mundo Deportivo.
По данным источника, в результате заражения заболели главный скаут каталонского клуба по Южной Америке Андре Кюри и его жена.

Кюри вместе со своей женой изолированы в доме в Сан-Паулу. На данный момент они не были госпитализированы и испытывают лёгкое недомогание. Им необходимо принимать жаропонижающее средство, когда у них поднимется температура.

Напомним, пандемия коронавируса была объявлена ВОЗ 11 марта. Впервые же ранее неведомая форма заболевания была зарегистрирована в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. В мире зафиксировано более 320 тыс. случаев заражения. Зарегистрировано более 14 тыс. смертей.

Заражённые коронавирусом: актуальный список футболистов на 22 марта
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020