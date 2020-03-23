Источник: в системе «Барселоны» зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

В системе «Барселоны» зафиксировали первый случай заражения коронавирусом, сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, в результате заражения заболели главный скаут каталонского клуба по Южной Америке Андре Кюри и его жена.

Кюри вместе со своей женой изолированы в доме в Сан-Паулу. На данный момент они не были госпитализированы и испытывают лёгкое недомогание. Им необходимо принимать жаропонижающее средство, когда у них поднимется температура.

Напомним, пандемия коронавируса была объявлена ВОЗ 11 марта. Впервые же ранее неведомая форма заболевания была зарегистрирована в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. В мире зафиксировано более 320 тыс. случаев заражения. Зарегистрировано более 14 тыс. смертей.