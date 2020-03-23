Федун посетил строительство храма святого князя Владимира

Состоялось выездное заседание президента московского «Спартака» Леонида Федуна на территории духовно-культурного центра, ядром которого является храм святого равноапостольного великого князя Владимира, примыкающего к жилой застройке «Город на реке Тушино-2018».

Федун принял участие в обсуждении вопросов строительства храма, а также в выборе уникальных фасадов, которые украсят строение в ближайшее время.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Открытие храма запланировано на 2022 год. Стилистически строение выполнено в традициях классической архитектуры, в светлой цветовой гамме. Декоративным украшением здания являются мозаики и шестиметровый бронзовый позолоченный горельеф святого равноапостольного великого князя Владимира.