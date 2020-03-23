Федун посетил строительство храма святого князя Владимира
Состоялось выездное заседание президента московского «Спартака» Леонида Федуна на территории духовно-культурного центра, ядром которого является храм святого равноапостольного великого князя Владимира, примыкающего к жилой застройке «Город на реке Тушино-2018».
Федун принял участие в обсуждении вопросов строительства храма, а также в выборе уникальных фасадов, которые украсят строение в ближайшее время.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Открытие храма запланировано на 2022 год. Стилистически строение выполнено в традициях классической архитектуры, в светлой цветовой гамме. Декоративным украшением здания являются мозаики и шестиметровый бронзовый позолоченный горельеф святого равноапостольного великого князя Владимира.
В Кремле отреагировали на слова Федуна о катастрофической цене на нефть
Читайте также
- 23 марта 2020
-
15:21
-
15:03
-
15:01
-
14:52
-
14:49
-
14:39
-
14:18
-
14:15
-
13:55
-
13:48
-
13:40
-
13:27
-
13:16
-
13:06
-
13:06
-
12:56
-
12:55
-
12:30
-
12:25
-
12:20
-
12:11
-
12:04
-
11:38
-
11:30
-
11:09
-
11:02
-
10:39
-
10:32
-
10:20
-
09:58
-
09:57
-
09:35
-
09:21
-
08:44
-
08:31
Партнерский контент