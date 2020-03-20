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В Кремле отреагировали на слова Федуна о катастрофической цене на нефть

В Кремле отреагировали на слова Федуна о катастроф
В Кремле отреагировали на слова Федуна о катастрофической цене на нефть
Футбол / РПЛ 0

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, прокомментировал высказывание вице-президента «ЛУКОЙЛа» и владельца «Спартака» Леонида Федуна, назвавшего упавшую цену на нефть катастрофической.

«Безусловно, это весьма неприятная ценовая конъюнктура. В этом плане можно согласиться. Говоря о том, что это катастрофа для России… Наверное, с этим нельзя согласиться в среднесрочной перспективе, потому что неоднократно заявляли и наш президент, и наше правительство о том, что в течение нескольких лет у нас имеется солидный запас прочности, который обеспечит возможность выполнения всех социальных обязательств, планов развития.

Бывали времена, когда цена была ещё ниже. Здесь вряд ли кто-то возьмётся прогнозировать конъюнктуру международных нефтяных цен на перспективу через год, через два или через три. Даже если кто-то возьмётся прогнозировать, вряд ли эти прогнозы будут сколько-нибудь точными», — приводит слова Пескова «RT на русском».

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Цепочка: коронавирус – нефть – Федун.
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