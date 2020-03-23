Эксперименты над причёсками, влияние жены и смелые образы. Эволюция стиля Бекхэма: фото

Дэвида Бекхэма можно назвать не только иконой футбола, но и значимой фигурой в мире моды. Стиль футболиста всегда был предметом обсуждений поклонников. Каждое изменение в его имидже задавало новый тренд среди любителей спорта. В начале своей карьеры Дэвид любил экспериментировать с причёсками, появляясь на публике то с косичками, то с мелированием, то с ободком-пружинкой.



Большую роль в становлении модного образа Бекхэма сыграла его жена Виктория. Год за годом он претерпевал кардинальные перемены, проходя путь от бесформенной одежды до отточенных костюмов и цельных образов.



Сегодня на стиль Бекхэма равняются мужчины, которые хотят выглядеть актуально и со вкусом вне зависимости от текущих трендов.



Предлагаем посмотреть, как менялся образ Дэвида Бекхэма с начала его профессиональной карьеры по нынешний день.