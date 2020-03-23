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Александер-Арнольд: Клопп — невероятный во всех отношениях

Александер-Арнольд: Клопп — невероятный во всех отношениях
Футбол / Англия 0

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд поделился мнением о главном тренере мерсисайдцев Юргене Клоппе.

«Невероятный. Это описывает его во всех отношениях. В управлении командой, в общении с людьми, в том, что касается личностных качеств. Просто невероятный.

На публике и наедине с кем-то он тот же человек. Во всех интервью, которые он даёт, вы можете увидеть, какой он приятный человек. Вы можете видеть, как он заботится о людях вокруг. Он заботится о семье, об игроках, о своих сотрудниках. Клопп относится ко всем как к равным. Он относится к капитану команды так же, как к любому молодому футболисту.

Некоторые люди считают, он излишне эмоциональный. В какой-то степени это правда, но он знает, как это контролировать. Он знает, что нужно сказать и как стоит это сделать», — приводит слова Александер-Арнольда GQ.

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