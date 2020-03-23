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РФС проводит проверку матча «Урожай» — «Интер» на предмет неспортивного характера

РФС проводит проверку матча «Урожай» — «Интер» на предмет неспортивного характера
Футбол / ПФЛ - Второй дивизион 0

Глава службы коммуникаций РФС Кирилл Мельников сообщил, что организация проводит проверку матча 19-го тура Профессиональной футбольной лиги «Урожай» — «Интер» на предмет договорного характера.

«РФС проводит проверку матча ПФЛ «Урожай» — «Интер» на предмет того, носила ли игра спортивный характер», — сказал Мельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Егоровым.

Матч завершился победой краснодарского клуба со счётом 3:0. Перед началом матча «Урожая» с «Интером» команды находились в середине турнирной таблицы. Их разделяло три строчки и столько же очков.

«Урожай», набрав 20 очков, занимает 11-е место в турнирной таблице Профессиональной футбольной лиги. «Интер» (20) — на 12-м месте.

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