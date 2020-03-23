Главный тренер «Урожая» ответил на подозрения в договорном матче

Главный тренер краснодарского «Урожая» Андрей Гордеев отреагировал на подозрения в неспортивном характере матча 19-го тура Профессиональной футбольной лиги зоны «Юг» с черкесским «Интером» (3:0).



«Мы готовились, играли. Это был матч после долгого перерыва. Мы просто дожали соперника, в хорошей манере выиграли. Я уже всё сказал после игры: да, матч был непростым, никто не собирался уступать.



То, что в целом говорят о договорных матчах, – это хорошо. Проблемы надо освещать, но нужна какая-то конкретика», — сказал Гордеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.



Перед началом матча «Урожая» с «Интером» команды находились в середине турнирной таблицы. Их разделяли три строчки и столько же очков.

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