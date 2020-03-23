Дзюба сравнил себя и темнокожих футболистов «Зенита» с обезьянами. В FARE отреагировали

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба в «Инстаграме» опубликовал коллаж, сравнив игроков петербургского клуба с обезьянами из советского мультфильма.



«Это браво. Ракицкий похож больше всех», — написал Дзюба, прикрепив фотографию с собой, Ярославом Ракицким, Малкомом, Вильмаром Барриосом и Дугласом Сантосом.

На пост Дзюбы отреагировала организация «Футбол против расизма в Европе» (FARE).

«Изображения в посте представляют игроков разных национальностей, включая Дзюбу, и относятся к культовому советскому мультфильму. Всегда нужно быть осторожными в плане сравнений с обезьянами, так как в футбольном контексте подобные сравнения несут определённую нагрузку и могут быть использованы людьми с неправильными намерениями», — приводит заявление FARE Sport24.