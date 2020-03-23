Дзюба: обрывками я знаю языков 7-8. Ещё неплохо владею балабольским

Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба, отвечая на вопросы болельщиков, рассказал, как у него обстоят дела с иностранными языками.
«По обрывкам языков я вообще лучший в мире. Обрывками я знаю языков семь-восемь. И неплохо владею ещё одним языком — балабольским», — приводит слова Дзюбы пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга.
Напомним, что сейчас Дзюба вместе с остальными игроками находится в карантине из-за угрозы распространения коронавируса.
Первенство Российской Премьер-Лиги, как и большинство других национальных чемпионатов, из-за пандемии коронавируса было приостановлено.
В нынешнем сезоне Дзюба забил 13 мячей и отдал 9 результативных передач в 21 матче РПЛ. По обоим показателям 31-летний форвард занимает первое место среди всех игроков турнира.
- 23 марта 2020
-
18:21
-
18:08
-
18:07
-
18:04
-
17:57
-
17:39
-
17:25
-
17:22
-
17:05
-
16:59
-
16:44
-
16:43
-
16:32
-
16:22
-
16:22
-
16:08
-
16:03
-
15:46
-
15:26
-
15:21
-
15:03
-
15:01
-
14:52
-
14:49
-
14:39
-
14:18
-
14:15
-
13:55
-
13:48
-
13:40
-
13:27
-
13:16
-
13:06
-
13:06
-
12:56