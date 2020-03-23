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Дзюба: обрывками я знаю языков 7-8. Ещё неплохо владею балабольским

Дзюба: обрывками я знаю языков 7-8. Ещё неплохо владею балабольским
Футбол / РПЛ 0

Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба, отвечая на вопросы болельщиков, рассказал, как у него обстоят дела с иностранными языками.

«По обрывкам языков я вообще лучший в мире. Обрывками я знаю языков семь-восемь. И неплохо владею ещё одним языком — балабольским», — приводит слова Дзюбы пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга.

Напомним, что сейчас Дзюба вместе с остальными игроками находится в карантине из-за угрозы распространения коронавируса.

Первенство Российской Премьер-Лиги, как и большинство других национальных чемпионатов, из-за пандемии коронавируса было приостановлено.

В нынешнем сезоне Дзюба забил 13 мячей и отдал 9 результативных передач в 21 матче РПЛ. По обоим показателям 31-летний форвард занимает первое место среди всех игроков турнира.

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