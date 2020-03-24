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Моуринью стал волонтёром и разносил продукты пожилым людям

Моуринью стал волонтёром и разносил продукты пожилым людям
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью помог пожилым людям во время пандемии коронавируса, сообщает ESPN.

Португальский специалист поработал волонтёром в лондонском бюро «Энфилд» и помог доставить предметы первой необходимости пожилым людям. Напомним, люди в возрасте от шестидесяти лет в большей степени, чем другие, подвержены воздействию коронавирусной инфекции.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, во всём мире от вируса скончалось более 16 тысяч человек. Число заразившихся превысило 368 тысяч. Из-за угрозы распространения коронавируса в Европе приостановлены все футбольные чемпионаты, кроме Беларуси.

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