Экс-игрок «Ливерпуля»: больше шансов, что в «Реал» перейдёт Мане, а не Салах

Бывший футболист «Ливерпуля» Мохамед Сиссоко поделился мнением о возможных переходах в мадридский «Реал» форвардов мерсисайдцев Садио Мане и Мохамеда Салаха, а также полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

«Больше шансов, что в «Реале» окажется Мане, а не Салах. Садио обладает качествами, которые нужны Зинедину Зидану. Думаю, он перейдёт в «Реал». Не знаю, продолжит ли Салах выступать за «Ливерпуль», но его уход может оказаться полезным для команды. «Ливерпуль» действует умно, они смогут его заменить.

Погба? Знаю, что Зидану нравится Поль, но он захочет вернуться в «Ювентус». Не всё будет зависеть от Погба, поскольку его контракт с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до 2021 года. Мне кажется, ему нужно найти команду, в которой он будет чувствовать себя важным», — приводит слова Сиссоко EuropaCalcio.