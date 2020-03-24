«Арсенал» пожертвует £ 100 тыс. на помощь пострадавшим от коронавируса

«Арсенал» пожертвует £ 100 тыс. (примерно € 110 тыс.) благотворительным организациям и социальным фондам, чтобы помочь пострадавшим от коронавируса, сообщает официальный сайт лондонского клуба. Ранее «канониры» пожертвовали £ 50 тыс. на борьбу с коронавирусной инфекцией.
«Футбольный клуб «Арсенал» существует для того, чтобы наши болельщики гордились и чувствовали поддержку в Лондоне, по всей Великобритании и по всему миру. В эти непростые и беспрецедентные времена мы будем стремиться к тому, чтобы следовать этой установке», — отметил управляющий директор «Арсенала» Винай Венкатешам.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, от коронавируса скончалось более 17 тыс. человек, при этом из числа заразившихся излечилось более 102 тыс.
- 24 марта 2020
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