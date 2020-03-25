Экс-вратарь «Тоттенхэма» Робинсон: клуб должен продать несколько игроков ради Коутиньо

Бывший вратарь «Тоттенхэма» и сборной Англии Пол Робинсон считает, что его бывший клуб должен побороться за бразильского полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо, выступающего на правах аренды за мюнхенскую «Баварию».
«Я допускаю, что он может перейти в одну из команд первой шестёрки АПЛ, в том числе и в „Тоттенхэм“. Все видели, насколько хорош он был в „Ливерпуле“. В „Барсе“ он не показывал ту игру, которую от него ждали, в „Баварии“ всё тоже складывается не так, как могло бы. Премьер-лига могла бы стать отличным вариантом для него. И если у „Тоттенхэма“ есть возможность побороться за игрока такого уровня, то упускать её нельзя, пусть даже для этого придётся продать одного или нескольких футболистов», — сказал Робинсон в интервью Football Insider.
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