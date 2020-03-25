«Барселона», «Манчестер Сити» и «Ювентус» претендуют на «нового Верратти»

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Эдуард Мишу попал в сферу интересов сразу нескольких европейских топ-клубов.



Как сообщает Sport.es, в услугах 17-летнего футболиста заинтересована «Барселона», следившая за его прогрессом ещё в прошлом году. Также на хавбека претендуют «Манчестер Сити», «Валенсия» и «Ювентус».



При этом не исключён вариант, при котором Мишу останется в «ПСЖ». Спортивный директор клуба Леонардо уже начал переговоры с игроком относительно первого профессионального контракта.



Во Франции Мишу из-за манеры игры называют «новым Верратти». Итальянец Марко Верратти также выступает за «ПСЖ», известен умением начинать атаки из глубины и отрабатывать в обороне.



Мишу в нынешнем сезоне не провёл ни одного матча за основную команду парижского клуба.

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