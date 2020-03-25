Полиция Австралии поймала пьяного футболиста за рулём гольфкара

Футболист новозеландского клуба «Веллингтон Феникс» Тим ​​Пэйн был пойман австралийской полицией во время езды по оживлённой дороге Сиднея на гольфкаре, сообщает Goal со ссылкой на The Daily Telegraph.

Инцидент произошёл 24 марта в 1 час ночи по местному времени. Сотрудники правоохранительных органов утверждают, что нарушитель был пьян и раздет до пояса.

Анализ дыхания показал средний уровнь алкоголя в организме футболиста. В итоге его доставили в полицейский участок. Вместе с Пэйном в гольфкаре находился его одноклубник Оливер Сэйл, но ему не предъявили никаких обвинений.

Пэйну грозит лишение свободны до 9 месяцев и штраф в размере 30 единиц (около € 3,5 тыс.). Игрок также может столкнуться с санкциями со стороны своего клуба и Австралийской федерации футбола.

«Веллингтон Феникс» выступает в чемпионате Австралии.