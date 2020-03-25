Полиция Австралии поймала пьяного футболиста за рулём гольфкара

Футболист новозеландского клуба «Веллингтон Феникс» Тим Пэйн был пойман австралийской полицией во время езды по оживлённой дороге Сиднея на гольфкаре, сообщает Goal со ссылкой на The Daily Telegraph.
Инцидент произошёл 24 марта в 1 час ночи по местному времени. Сотрудники правоохранительных органов утверждают, что нарушитель был пьян и раздет до пояса.
Анализ дыхания показал средний уровнь алкоголя в организме футболиста. В итоге его доставили в полицейский участок. Вместе с Пэйном в гольфкаре находился его одноклубник Оливер Сэйл, но ему не предъявили никаких обвинений.
Пэйну грозит лишение свободны до 9 месяцев и штраф в размере 30 единиц (около € 3,5 тыс.). Игрок также может столкнуться с санкциями со стороны своего клуба и Австралийской федерации футбола.
«Веллингтон Феникс» выступает в чемпионате Австралии.
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