Мисс Бум-Бум продаёт футболки «Барселоны», чтобы собрать деньги на маски и антисептики

Фотомодель Сьюзи Кортез, признанная в 2019 году «мисс Бум-Бум» как обладательница лучших ягодиц в мире, объявила о начале акции по продаже своей коллекции футболок «Барселоны».

Кортез хочет собрать как можно больше денег, чтобы закупить маски и антисептики, которые помогут жителям Бразилии предотвратить распространение коронавируса.

«Мои дорогие поклонники со всего мира, я начинаю аукцион по продаже своих футболок «Барселоны», чтобы собрать деньги на покупку антисептиков и масок для населения. Эти товары закончились в аптеках, а в интернет-магазинах они стоят очень дорого.

Прошу всех оставаться дома и выходить на улицу только при необходимости. Мы победим в этом сражении против нового коронавируса (COVID-19). Большой поцелуй всем», — написала фотомодель на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Сьюзи Кортез в «Инстаграме».