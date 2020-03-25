Источник: Модрич предложил «Реалу» Влашича в качестве своего преемника
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич попал в сферу интересов мадридского «Реала», сообщает Defensa Central.
Партнёр Влашича по сборной Хорватии, полузащитник Лука Модрич рекомендовал «Реалу» подписать игрока ЦСКА после своего ухода из команды. Сообщается, что 34-летний Модрич пока не собирается покидать мадридский клуб.
Напомним, Влашич стал автором победного гола в ворота «Реала» (1:0) в матче Лиги чемпионов в 2018 году. Тончи Мартич, агент полузащитника ЦСКА, заявлял, что его клиент способен заинтересовать ведущие клубы Европы.
В текущем сезоне Влашич принял участие в 30 матчах на клубном уровне. На его счету 8 забитых мячей и 6 результативных передач. Контракт 22-летнего хавбека с «армейцами» рассчитан до лета 2024 года.
Агент Влашича: фамилия Николы на слуху, он может заинтересовать большие клубы
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