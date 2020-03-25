Ибрагимович может стать футбольным агентом

Шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович рассматривает возможность начала карьеры футбольного агента, утверждает Calciomercato.

По данным источника, форвард разочарован увольнением из «Милана» руководителя футбольного отдела Звонимира Бобана, поэтому задумался об уходе из клуба. В этом случае швед может стать партнёром своего агента Мино Райолы.

Ибрагимович перешёл в «Милан» в зимнее трансферное окно из «Лос-Анджелес Гэлакси» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне 38-летний футболист принял участие в 10 матчах за «Милан» во всех турнирах. Форвард записал в свой актив 4 гола и 1 результативную передачу.



Ранее швед выступал за «Манчестер Юнайтед», «Пари Сен-Жермен», «Барселону», «Интер», «Ювентус», «Аякс» и «Мальмё».