Вагнер Лав с собакой, курица и утка на поле, кошка на фанатке. Яркие фото животных

Из-за пандемии коронавируса остановлено множество турниров. Пока футбольный сезон на паузе, предлагаем вашему вниманию фото животных на футбольных полях мира.

Вагнер Лав не только шикарно забивал голы, но и так же искусно общался с псами. Например, во время дерби со «Спартаком» в мае 2007-го.

В декабре 2013-го «КПР» (животные явно любят эту команду) принимал «Лестер». А вместе с ним и белку. Особенно она понравилась форварду гостей Дэвиду Ньюдженту. Кстати, в итоге обе команды… вышли из Чемпионшипа в Премьер-лигу. Спасибо белке.

За «Блэкберн» в Англии кто только не болеет. Например, петухи. В прямом смысле слова – мы не о болельщиках «Тоттенхэма», разумеется. Правда, этот петух оказался не так быстр, как Якубу Айегбени, догнавший «фаната».