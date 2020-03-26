«Барселона» опередила «Ливерпуль» и «Атлетико» в борьбе за 19-летнего форварда «Сан-Паулу»

«Барселона» достигла соглашения с «Сан-Паулу», согласно которому теперь у каталонского клуба есть первоочередное право на трансфер 19-летнего нападающего Густаво Майя, информирует испанское издание Marca.

Густаво является воспитанником «Сан-Паулу» и даже не дебютировал в первой команде, но его выступления на молодёжном уровне вызвали большой интерес со стороны английского «Ливерпуля» и мадридского «Атлетико».

«Тот, кто просматривал Густаво, был скаутом «Барселоны». Мы начали вести с ними переговоры, и появилась возможность того, что они подпишут его. Селекционеры каталонцев приехали, чтобы увидеть игрока на Кубке Сан-Паулу, они даже не планировали вступать в переговоры по нему, но Густаво Майя отметился 3 забитыми мячами на турнире и сразу же привлёк к себе внимание со стороны «Атлетико» и «Ливерпуля».

Были более выгодные предложения, но Густаво всегда хотел играть за «Барселону». Он даже сказал это несколько лет назад в интервью, мы также посчитали это хорошей идеей, потому что его стиль идеально сочетается с каталонским. В принципе, соглашение между «Барселоной» и «Сан-Паулу» может привести к тому, что Майя присоединится к команде Энрике Сетьена для предсезонной подготовки, если «Барселона» выполнит их условие покупки. Однако мы не знаем, что произойдёт к лету, пандемия коронавируса может сыграть свою роль», — сообщил агент игрока.

20 марта «Барселона» сделала предложение «Сан-Паулу» по покупке Майя за € 1 млн, хотя трансфер планировалось завершить до 30 июля, но тем самым каталонцам удалось получить право на первоочередной трансфер к лету. Хотя к этому моменту «Барселона» должна будет заплатить ещё € 3,5 млн. Если сине-гранатовые откажутся подписать игрока, они не смогут вернуть первоначально выплаченный € 1 млн.