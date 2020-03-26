Бывший президент «Витесса» скончался от коронавируса

Бывший президент «Витесса» Кес Баккер скончался после заражения коронавирусом в возрасте 76 лет, сообщает De Gelderlander.



Функционер ушёл из жизни утром накануне, 25 марта. В больницу Баккер попал в прошлую субботу, 21 марта. Отмечается, что до этого он некоторое время страдал от рака лёгких.



Баккер в ходе своей работы в «Витессе» занимал различные административные должности и входил в руководство клуба. В 2016 году он ненадолго возглавил попечительский совет. До прихода в «Витесс» он на протяжении шести лет был начальником полиции Арнем.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончалось более 21 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 114 тыс.

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