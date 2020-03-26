Бывший президент «Витесса» скончался от коронавируса
Бывший президент «Витесса» Кес Баккер скончался после заражения коронавирусом в возрасте 76 лет, сообщает De Gelderlander.
Функционер ушёл из жизни утром накануне, 25 марта. В больницу Баккер попал в прошлую субботу, 21 марта. Отмечается, что до этого он некоторое время страдал от рака лёгких.
Баккер в ходе своей работы в «Витессе» занимал различные административные должности и входил в руководство клуба. В 2016 году он ненадолго возглавил попечительский совет. До прихода в «Витесс» он на протяжении шести лет был начальником полиции Арнем.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончалось более 21 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 114 тыс.
Заражённые коронавирусом: актуальный список футболистов на 25 марта
Читайте также
- 26 марта 2020
-
12:13
-
12:08
-
12:02
-
11:50
-
11:43
-
11:35
-
11:23
-
11:14
-
11:07
-
10:52
-
10:52
-
10:33
-
10:20
-
10:03
-
10:00
-
09:58
-
09:32
-
09:26
-
08:31
-
08:31
-
07:49
-
07:38
-
07:12
-
06:51
-
06:31
-
06:08
-
05:29
-
05:06
-
04:45
-
04:13
-
04:01
-
03:44
-
03:20
-
02:10
-
01:42
Партнерский контент