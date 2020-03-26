«У нас будет новый исполнитель штрафных». Робертсон показал, чему научился на карантине

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон в своём «твиттере» продемонстрировал навык исполнения штрафных ударов, который приобрёл, находясь на карантине.



«Когда мы вернёмся, у нас будет новый исполнитель штрафных», — написал Робертсон, указав аккаунт своего партнёра по обороне Трента Александер-Арнольда, который является штатным исполнителем стандартных положений в «Ливерпуле».

Видео доступно на «Чемпионате».

В настоящее время чемпионат Англии приостановлен минимум до мая из-за пандемии коронавируса. Аналогичные меры были введены практически во всех лигах мира. Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы были отложены на неопределённый срок.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончалось более 21 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 114 тыс.