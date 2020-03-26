Тихонов: «Зенит» — команда номер один в РПЛ. Они готовы к чемпионству

Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал приостановку чемпионата России из-за эпидемии коронавируса. Пауза продлится до 10 апреля. В чемпионате сыграно 22 тура, турнирную таблицу возглавляет «Зенит».

«Если ситуация стабилизируется плюс-минус через полтора месяца, то чемпионат нужно доиграть, пускай даже без зрителей. В наше время мы всегда заезжали на сборы заранее, сидели на базе безвылазно. Заберите футболистов на 1,5 месяца на базу, пускай они будут на карантине, но играйте, потому что чемпионат нужно доиграть.

Убедил ли «Зенит», что должен стать чемпионом? Конечно, не обязательно побеждать во всех матчах. У «Зенита» были неудачные игры, когда отсутствовали Дзюба и Азмун, но потом они вернулись и разнесли «Урал». Поэтому, думаю, «Зенит» — это команда номер один, и они к чемпионству готовы», — приводит слова Тихонова «Матч ТВ».