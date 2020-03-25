«Зенит» опубликовал сборную самых результативных игроков клуба на разных позициях

Пресс-служба петербургского «Зенита» опубликовала символическую сборную самых результативных игроков клуба на разных позициях.

Самым результативным нападающим в истории клуба является Александр Кержаков, который стал автором 163 забитых мячей. На втором месте оказался Владимир Кулик (101).

Больше всего голов среди полузащитников забил Юрий Желудков — 87. Далее идут: Андрей Аршавин (80), Халк (77), Роман Широков (43) и Павел Садырин (41).

Среди защитников первое место занял Доменико Кришито, который отметился 20 голами. Также в список попали Александр Анюков (13) и Алексей Степанов (13).

«Зенит», набрав в 22 матчах 50 очков, лидирует в турнирной таблице российского национального чемпионата. В настоящий момент чемпионат России из-за угрозы распространения коронавируса приостановлен.