«Зенит» опубликовал сборную самых результативных игроков клуба на разных позициях

Пресс-служба петербургского «Зенита» опубликовала символическую сборную самых результативных игроков клуба на разных позициях.
Самым результативным нападающим в истории клуба является Александр Кержаков, который стал автором 163 забитых мячей. На втором месте оказался Владимир Кулик (101).
Больше всего голов среди полузащитников забил Юрий Желудков — 87. Далее идут: Андрей Аршавин (80), Халк (77), Роман Широков (43) и Павел Садырин (41).
Среди защитников первое место занял Доменико Кришито, который отметился 20 голами. Также в список попали Александр Анюков (13) и Алексей Степанов (13).
«Зенит», набрав в 22 матчах 50 очков, лидирует в турнирной таблице российского национального чемпионата. В настоящий момент чемпионат России из-за угрозы распространения коронавируса приостановлен.
- 25 марта 2020
-
20:45
-
20:28
-
20:19
-
19:57
-
19:46
-
19:41
-
19:32
-
19:27
-
19:14
-
19:02
-
18:56
-
18:51
-
18:36
-
18:28
-
18:18
-
18:18
-
18:05
-
17:59
-
17:57
-
17:46
-
17:33
-
17:28
-
17:22
-
17:16
-
17:14
-
17:03
-
16:36
-
16:20
-
16:19
-
16:09
-
16:05
-
15:25
-
15:19
-
15:10
-
15:02