Юпамекано хочет покинуть «РБ Лейпциг» летом. Игроком интересуется «Арсенал»
Французский защитник «РБ Лейпциг» Деотшанкюль Юпамекано может продолжить карьеру в лондонском «Арсенале». Об этом сообщает Sky Sports.
По данным источника, защитник сообщил «Лейпцигу» о намерении покинуть клуб в конце сезона, а трансфер обойдётся «канонирам» примерно в € 60 млн. Сообщается, что лондонский клуб давно следит за французом и пытался осуществить его переход летом 2019 года.
Действующий контракт 21-летнего игрока с «Лейпцигом» истекает в июне 2021 года. В качестве отступных в соглашении защитника также прописана сумма € 60 млн.
Ранее сообщалось об интересе к защитнику со стороны «Милана».
В текущем розыгрыше чемпионата Германии Юпамекано провёл за «РБ Лейпциг» 20 матчей, в которых получил четыре жёлтые карточки.
«Милан» может заплатить € 60 млн за защитника «Лейпцига» Юпамекано
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