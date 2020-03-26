Юпамекано хочет покинуть «РБ Лейпциг» летом. Игроком интересуется «Арсенал»

Французский защитник «РБ Лейпциг» Деотшанкюль Юпамекано может продолжить карьеру в лондонском «Арсенале». Об этом сообщает Sky Sports.

По данным источника, защитник сообщил «Лейпцигу» о намерении покинуть клуб в конце сезона, а трансфер обойдётся «канонирам» примерно в € 60 млн. Сообщается, что лондонский клуб давно следит за французом и пытался осуществить его переход летом 2019 года.

Действующий контракт 21-летнего игрока с «Лейпцигом» истекает в июне 2021 года. В качестве отступных в соглашении защитника также прописана сумма € 60 млн.

Ранее сообщалось об интересе к защитнику со стороны «Милана».

В текущем розыгрыше чемпионата Германии Юпамекано провёл за «РБ Лейпциг» 20 матчей, в которых получил четыре жёлтые карточки.