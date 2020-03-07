«Милан» может заплатить € 60 млн за защитника «Лейпцига» Упамекано

Итальянский «Милан» намерен подписать контракт с французским защитником «РБ Лейпциг» Дайо Упамекано. Клуб может заплатить за него € 60 млн.

Действующий контракт игрока с «Лейпцигом» истекает в июне 2021 года, а «Милан» давно следит за выступлением Упамекано, сообщает Calciomercato.com. В качестве отступных в соглашении защитника прописана сумма € 60 млн.

Летом возглавить «Милан» может немецкий специалист Ральф Рангник, работавший с Упамекано в «Лейпциге», и это повысит вероятность его переезда на север Италии. Ранее сообщалось, что интерес к французу проявляет мюнхенская «Бавария».

В текущем розыгрыше чемпионата Германии Упамекано провёл за «РБ Лейпциг» 20 матчей, в которых получил четыре жёлтые карточки.