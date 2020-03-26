И. Попов: «Ростов» хочет доиграть сезон, чтобы попасть в топ-3 и сыграть в Лиге чемпионов

Полузащитник «Ростова» Ивелин Попов прокомментировал ситуацию с приостановкой чемпионата России из-за угрозы распространения коронавируса.

«Сейчас психологически тяжело, потому что не знаешь, когда чемпионат возобновится и можно будет играть. Маленький плюс в том, что мы на прошлой неделе тренировались. Знаю, что большинство команд Премьер-Лиги почти две недели вообще не тренируются.



Первая реакция? Когда по всей Европе приостановили чемпионаты, я ожидал, что и в России это произойдёт. Отношусь к этой ситуации с пониманием, главное сейчас — здоровье людей, а мы просто ждём, когда снова разрешат выходить на поле. Каждой стране нужно исходить из своей ситуации. Сколько заболевших, какой уровень опасности для жителей. Решение должно быть принято в зависимости от этого. Если говорить об РПЛ, нам хочется доиграть сезон.



Хотим попасть в топ-3, сыграть в Лиге чемпионов. Я помню это ощущение, когда выходишь на поле и слышишь гимн, то испытываешь невероятные эмоции. У тебя есть возможность помериться силами с игроками мирового уровня – что может быть лучше?» – сказал Попов в интервью для официального сайта клуба.