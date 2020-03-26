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М. Кержаков: с таким количеством матчей, как у меня, готов до 50 лет играть

М. Кержаков: с таким количеством матчей, как у меня, готов до 50 лет играть
Футбол / РПЛ 0

Вратарь петербургского «Зенита» Михаил Кержаков рассказал, до какого возраста планирует продолжать профессиональную карьеру.

«До скольки играют голкиперы? Каждый по-разному. Зависит от организма и от количества игр. Вот сейчас Буффон вроде бы продлевает контракт с «Ювентусом». Ему сколько там? 42 будет? Можно вспомнить Бреда Фриделя, который до 43 пылил, Марка Шварцера, который играл до 41 года, ван дер Сара, который, по-моему, до 40 лет играл. У него вообще вторая молодость наступила, когда он в «Манчестер Юнайтед» перешёл в 37 или 36 лет. Зависит от здоровья, конечно. И от мотивации.

Что касается моих личных планов, то с таким количеством игр, как у меня, мне кажется, я готов до 50 играть! Нет износа никакого», — приводит слова Кержакова официальный сайт «Зенита».

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