М. Кержаков назвал лучших игрока и вратаря в мире

Вратарь петербургского «Зенита» Михаил Кержаков заявил, что он считает лучшим футболистом в мире аргентинского нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.
«Лучший игрок в мире – Месси. Без вариантов», — сказал Кержаков в эфире клубного «инстаграма».
Лучшим вратарём в мире Кержаков назвал голкипера «Барселоны» Марка-Андре тер Штегена.
«Лучший вратарь – тер Штеген (и вообще, и сейчас)», — добавил Кержаков.
Также россиянин поделился мнением о норвежском нападающем дортмундской «Боруссии» Эрлинге Холанде.
«Молодые звёзды – звери. Особенно Холанд», — сказал голкипер.
В настоящий момент Кержаков, так же как и большинство профессиональных футболистов, находится в карантине в связи с угрозой распространения коронавируса. Все европейские чемпионаты, кроме Беларуси, приостановлены.
- 25 марта 2020
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