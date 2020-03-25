М. Кержаков назвал лучших игрока и вратаря в мире

Вратарь петербургского «Зенита» Михаил Кержаков заявил, что он считает лучшим футболистом в мире аргентинского нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.

«Лучший игрок в мире – Месси. Без вариантов», — сказал Кержаков в эфире клубного «инстаграма».

Лучшим вратарём в мире Кержаков назвал голкипера «Барселоны» Марка-Андре тер Штегена.

«Лучший вратарь – тер Штеген (и вообще, и сейчас)», — добавил Кержаков.

Также россиянин поделился мнением о норвежском нападающем дортмундской «Боруссии» Эрлинге Холанде.

«Молодые звёзды – звери. Особенно Холанд», — сказал голкипер.

В настоящий момент Кержаков, так же как и большинство профессиональных футболистов, находится в карантине в связи с угрозой распространения коронавируса. Все европейские чемпионаты, кроме Беларуси, приостановлены.