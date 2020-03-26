Источник: Кокорин договорился о контракте с «Локомотивом» на € 3 млн в год

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, выступающий на правах аренды в «Сочи», близок к подписанию контракта с «Локомотивом», сообщает Metaratings.

Согласно условиям соглашения, Кокорин будет зарабатывать в «Локомотиве» около € 3 млн в год. Контракт могут заключить на три года. Официальная зарплата Кокорина в «Локомотива» может составить меньше € 3 млн, однако форварду в таком случае компенсируют разницу с помощью подъёмных или бонусов.

Кокорин — воспитанник «Локомотива». В этом сезоне форвард провел за «Сочи» 4 матча в РПЛ, забил три мяча и отдал одну голевую передачу.

Сообщалось, в услугах 29-летнего футболиста заинтересованы римский «Лацио», «Дженоа», «Вальядолид», «Фортуна», а также «Марсель», об интересе которого рассказывал сам игрок.