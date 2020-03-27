Брат экс-хавбека «Аякса» Нури: Аппи проявляет эмоции, часто появляется улыбка

Абдеррахим Нури, брат экс-полузащитника «Аякса» Абдельхака Нури, рассказал о состоянии игрока, который перенёс сердечный приступ в товарищеском матче с «Вердером» в июле 2017 года.

«Он не спит, он спит, он ест, но он не встаёт с постели. В хорошие времена появляется некая форма общения, он двигает бровями. Он просто не может долго так делать это. Кажется, это лучший спорт для него. Аппи знает, что он дома. Для него хорошо, что он находится в знакомой обстановке со своей семьёй. Мы делаем вид, что он не болен. Мы разговариваем с ним, общаемся и смотрим футбол. Мы замечаем, что ему это нравится. Он проявляет эмоции, часто появляется улыбка. Это хорошо для нас», — приводит слова брата футболиста De Telegraaf со ссылкой на De Wereld Draait Door.