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Аршавин: карантин, что остаётся делать? Есть морожку и созерцать!

Аршавин: карантин, что остаётся делать? Есть морожку и созерцать!
Футбол / РПЛ 0

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин в своём «инстаграме» опубликовал фотографию с мороженым.

«Карантин! Что остаётся делать?! Есть морожку и созерцать!» — написал Аршавин.

В настоящее время первенство Российской Премьер-Лиги приостановлено из-за пандемии коронавируса. Аналогичные меры были введены в большинстве европейских лиг, а матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы были перенесены на неопределённый срок. Чемпионат Европы, который должен был состояться этим летом, был перенесён на следующий год.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончалось более 24 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 124 тыс.

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