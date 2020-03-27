Аршавин: карантин, что остаётся делать? Есть морожку и созерцать!

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин в своём «инстаграме» опубликовал фотографию с мороженым.



«Карантин! Что остаётся делать?! Есть морожку и созерцать!» — написал Аршавин.

В настоящее время первенство Российской Премьер-Лиги приостановлено из-за пандемии коронавируса. Аналогичные меры были введены в большинстве европейских лиг, а матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы были перенесены на неопределённый срок. Чемпионат Европы, который должен был состояться этим летом, был перенесён на следующий год.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончалось более 24 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 124 тыс.